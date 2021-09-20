شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الضمان الصحي: زراعة وتقويم الأسنان مستثناة من التأمين إلا في حالة واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مجلس الضمان الصحي، أن زرع الأسنان أو تقويمها أو تركيب جسور ثابتة أو متحركة غير مشمول بالتأمين، ما عدا ما نتج عن حادث.

وتفاعل الضمان الصحي، مع استفسار أحد المواطنين عبر تويتر والذي تساءل: "هل يشمل تلبيس الأسنان تأمين؟ لأنه بعد علاج العصب قال الطبيب إنه لا يشمل العلاج؟".

وأوضح الضمان الصحي، أنه تستثني وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة جميع التكاليف المتعلقة بزرع الأسنان أو تركيب الأسنان الاصطناعية أو الجسور الثابتة أو المتحركة أو التقويم باستثناء تلك التي نتجت عن حادث.