شكرا لمتابعة خبر عن رئاسة شؤون الحرمين تناقش إدراج المتعاقدين في نظام التأمينات الاجتماعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

عقدت الإدارة العامة للموارد البشرية بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين اجتماعاً مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لدراسة ملف تسجيل جميع المتعاقدين المستمرين والمؤقتين في نظام التأمينات الاجتماعية.

واستعرض الاجتماع إجراءات وآليات الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية والمزايا التي سيوفرها النظام للعاملين في الرئاسة وإدارتها الميدانية والإدارية بصفة مستمرة أو مؤقتة، بما يمنح الأمان الوظيفي والمعيشي لشريحة كبيرة من الشباب والشابات العاملين على خدمة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ويأتي ذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء بشمول نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، بمن فيهم العاملين على نظام الوظائف المؤقتة أو العقود مهما كانت مدة خدمتهم.

كما يأتي حرصاً من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على توثيق العلاقة التعاقدية بين الرئاسة والعاملين على خدمة ضيوف الرحمن من الكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً وعمليا.

ويساهم في استقرارهم اقتصادياً واجتماعياً، ويهيئهم للمشاركة في مسيرة التطوير الشامل للمنظومة الخدمية بالحرمين الشريفين.