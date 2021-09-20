شكرا لمتابعة خبر عن توجه لدمج ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والاقتصادية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر، أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تعتزم الاستعانة ببيت خبرة لإعداد وتنفيذ إستراتيجية شمل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تفعيل اليوم العالمي للإعاقة، والذي يوافق يوم 3 ديسمبر من كل عام.

ويعد هو يوم عالمي خُصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة، والذي يهدف إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.

وترغب الهيئة في دمجهم في الحياة السياسية والاقتصادية، بحسب "الوطن"، فيما هناك 1.445.723 شخصا من ذوي الإعاقة، يمثلون %7.1 من نسبة السكان، ونسبة الذكور 52.2 %، بينما الإناث 47.8 %.