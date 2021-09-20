شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تدشن هويتها الجديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دشنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم الإثنين هويتها الجديدة التي جاءت لتعكس في مفهومها الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة نحو الإسهام في حماية وأمن الوطن ومقدراته، ودورها في تنمية وازدهار الاقتصاد الوطني.

وتأتي الهوية الجديدة متوافقة في دلالاتها مع سعي الهيئة المتواصل نحو بناء جهة فعالة ذات كفاءة عالية، تُسهم في التنمية الاقتصادية، وتُعزز من إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتعمل على تيسير التجارة عبر الحدود.

جاء ذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو من العام الجاري الخاص بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك تحت مسمى (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، والذي جاء بهدف توحيد جهود كلا القطاعين وتحسين تجربة قطاع الأعمال وتعزيز ثقتهم تحت مظلة واحدة، مما يُسهم في رفع فاعلية الأداء وكفاءة الإنفاق. ​