القيادة تهنئ رئيسي مالطا وأرمينيا بذكرى استقلال بلدهما

الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى الرئيس جورج فيلا، رئيس جمهورية مالطا، وللرئيس أرمين سركيسيان، رئيس جمهورية أرمينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلدهما.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لحكومة وشعب الجمهوريتين، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، إلى الرئيسين بالمناسبة نفسها.

وعبّر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيسين، راجيًّا لحكومة وشعب الدولتين المزيد من التقدم والازدهار.

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