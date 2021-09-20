وزير الخارجية يبحث توطيد الشراكة الاقتصادية مع رئيس وزراء الهند

الرياض - محمد عبدالله - استقبل رئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي، في العاصمة نيودلهي، اليوم الإثنين، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.

ونقل وزير الخارجية، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى رئيس وزراء وحكومة وشعب الهند، فيما حمله رئيس وزراء الهند تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وحكومة وشعب المملكة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات السعودية الهندية التاريخية والمتينة بين البلدين والشعبين الصديقين، وبحث تعزيزها ونقلها نحو آفاق أرحب بما يحقق تطلعات وآمال الشعبين الصديقين بمزيد من التقدم والازدهار، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكل ما من شأنه أن يعزز الأمن والسلم الدوليين.

كما ثمّن رئيس وزراء جمهورية الهند، الدور القيادي للمملكة في حماية كوكب الأرض من خلال ما قدمته من مبادرات في هذا الشأن، معرباً عن تقديره لما تضمنه إعلان ولي العهد عن مبادرتي (السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر).

وتطرق الجانبان إلى سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين في ضوء رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التعاون بين المملكة والهند في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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