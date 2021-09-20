الأمن العام يحذر مجددًا من الفوركس غير المرخص.. ويوجه نصيحة

الرياض - محمد عبدالله - جدد الأمن العام، تحذيره للمواطنينن بشأن الاستثمار في الفوركس غير المرخص، لعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

ووجه الأمن العام، عبر حسابه الرسمي على تويتر، رسالة تحذيرية للمواطنين قائلاً: قراراتك الاستثمارية ادرسها صح.. ولا تنجرف وراء وعود شركات الفوركس غير المرخص، بحثًا عن الثراء السريع.

كان البنك المركزي السعودي، قد حذر، في وقت سابق، من طرق الاحتيال التي تمارسها شركات الفوركس غير المرخص.

وقال البنك، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن طرق احتيال الفوركس تتنوع، مشيرًا إلى أهمية الحذر منهم؛ لأن هدفهم الخداع والاستيلاء على الأموال.

وأوضح البنك المركزي أن شركات الفوركس غير المرخصة توهم بالثراء السريع ومن دون عناء، ونصحت الجميع بألا يكونوا عرضة لأكاذيب تلك الشركات.

كما حذر من التعامل بأنشطة الفوكس غير المرخصة، وذلك اعتدادًا بأن نشاط الفوركس غير المرخص محفوف بمخاطر عديدة، مؤكدًا أن تلك الأنشطة لا تخضع لجهات رقابية وإشرافية لحماية الاستثمارات.

اقرأ أيضا|

الأمن العام يحذر من «الفوركس غير المرخص»: إحدى طرق الاحتيال