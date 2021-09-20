منسوبو العربي الوطني يدعمون مرضى ألزهايمر بالأجهزة الطبية والهدايا التذكارية

الرياض - محمد عبدالله - نظّم البنك العربي الوطني - بالتزامن مع الشهر العالمي لمرض ألزهايمر – زيارة ميدانية لمجموعة من مرضى ألزهايمر في منازلهم.

ووزع موظفو وموظفات البنك، عددًا من الأجهزة والمعينات الطبية والهدايا التذكارية على المرضى وذويهم، لدعمهم وتمكينهم من امتلاك الأدوات والإمكانيات اللازمة للمساهمة في تدبير أمورهم المعيشية وتلبية احتياجاتهم المرضية.

جاء ذلك خلال مبادرة نفذها البنك بالتعاون مع الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، وبالتزامن مع الشهر العالمي لمرض ألزهايمر، الذي يصادف شهر سبتمبر من كل عام، وفي سياق سلسلة المبادرات المجتمعية المستدامة التي يتبناها البنك العربي الوطني لخدمة مجتمعه.

وزار الوفد على هامش المبادرة، مقر الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر؛ حيث اطلع أعضاء الوفد على عرض توضيحي عن برامج الجمعية والبرامج التي تتبنّاها لدعم ورعاية مرضى ألزهايمر، والأسر التي تعنى بتقديم وتلبية احتياجاتهم من الوسائل المساعدة والأجهزة والمستلزمات الطبية.

وشارك الوفد، في توزيع المعينات الطبية على الأسر المستهدفة في منازلها، وتقديم الهدايا التذكارية لهم، وتبادل الأحاديث الودية مع ذويهم الذين عبّروا عن امتنانهم للبنك على هذه اللفتة الإنسانية.

وأعربت رنا المرعي، مديرة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى ألزهايمر، عن تقديرهم للدعم الذي يقدمه البنك العربي الوطني لصالح برامج الجمعية، ومساهمته الفاعلة في تنفيذ أجندتها الموجهة لدعم ورعاية مرضى ألزهايمر في المجتمع، مشيدة بالأثر الإيجابي الذي ساهمت فيه هذه المبادرة وتحديداً فيما يخص المشاركة المجتمعية الإيجابية لموظفي وموظفات البنك.

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص البنك العربي الوطني على تقديم ما يلزم لرعاية فئة غالية على القلوب، وبما يتيح توفير الإمكانيات والمعينات اللازمة التي تدعم حالتهم الصحية وتوفر لهم البيئة العلاجية الملائمة، كما إنها تندرج ضمن سلسلة مبادرات البنك الخيرية الموجهة للوفاء بواجبه تجاه المجتمع وأبنائه.

يشار إلى أن الجمعية السعودية الخيرية لمرضى ألزهايمر تعنى بدعم ومساندة أكثر من 550 أسرة في المملكة.

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