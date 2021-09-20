فيديو متداول يوثق لحظة اصطياد صقر بطريقة فريدة

الرياض - محمد عبدالله - تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لشخص وهو يصطاد صقرًا بطريقة فريدة؛ حيث وضع في يده الطعام وظل بلا حراك لدقائق حتى يطمئن الصقر ثم قبض عليه.

وأظهر الفيديو المتداول والذي تم تصويره ليلا، الشخص وهو جالس بأحد الشوارع قرب سيارة، وفي يده طعام يأكل الصقر منه، وهو ثابت في مكانه دون حراك.

ويبدو أن الصقر كان متشككًا في الأمر؛ حيث كان ينظر للشخص قبل متابعة تناول طعانه، وفي لحظة خاطفة قام الشخص بالإمساك بالصقر بيده الأخرى، ولم يتم تحديد مكان التصوير أو تاريخه.

اقرأ أيضا:

بيع أغلى صقر «حرّ من حرّ» إنتاج سعودي