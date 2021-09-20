بالفيديو.. وزير الطاقة يعلن تشغيل المركز النووي بدعم من المملكة بـ10 ملايين دولار

الرياض - محمد عبدالله - أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الإثنين، بدء تشغيل المركز النووي الذي تشغله الوكالة الدولية بدعم من المملكة بمبلغ 10 ملايين دولار.

وقال وزير الطاقة (وفقًا للإخبارية) في كلمته خلال اجتماعات وكالة الطاقة الذرية، إنه ينقل تقدير قيادة المملكة لما قامت به الوكالة الدولية من جهود خلال جائح كورونا.

من جهة أخرى، قال وزير الطاقة، إن المملكة تشدد على موقفها الذي يؤكد خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، وكذلك الموقف الثابت لمنع إيران من حيازة السلاح النووي.

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