هل المخالفات على سجل الزوج يمنعه من نقل كفالة زوجته الأجنبية؟ الجوازات تجيب

الرياض - محمد عبدالله - أكدت المديرية العامة للجوازات، أن خلو سجل المواطنين من الملاحظات والمخالفات يعد شرطًا أساسيًا لإتمام إجراءات نقل كفالة الزوجة الأجنبية على زوجها السعودي.

جاء ذلك في رد للجوازات السعودية، عبر حسابها الرسمي على تويتر، على سؤال لأحد المواطنين قال فيه: هل المخالفات على سجل الزوج وإيقاف الخدمات يمنع نقل كفالة زوجة أجنبية مقيمة على كفالة زوجها السعودي؟

وردت الجوازات السعودية، قائلة: التعليمات تشترط خلو السجل من الملاحظات والمخالفات لإتمام الإجراء. نسعد بخدمتك.

كانت الجوازات السعودية، اليوم، ناشدت كل القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين من المحصّنين وغير المحصّنين لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا قبل وصولهم إليها.

وشاركت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، صورة معلوماتية إنفوجراف، أوضحت من خلالها أنه يمكن للقادمين إلى السعودية من غير المواطنين السعوديين تسجيل اللقاحات إلكترونيًا من خلال الدخول على الرابط التالي (من هنا).

ويأتي آخر قرارات الجوازات السعودية اليوم، بتسجيل القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين من المحصّنين وغير المحصّنين اللقاحات إلكترونيًا قبل وصولهم السعودية من أجل الإسهام في تسريع إجراءات دخولهم البلاد وتقليل فترات انتظارهم بمنافذ الدخول.

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