«الزكاة»: الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة لبرامج البكالوريوس بالجامعات الحكومية

الرياض - محمد عبدالله - قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة الُمستحقة على الخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعات الحكومية بمقابل بما فيها البكالوريوس.

وجاء ذلك خلال رد الهيئة على استفسار حول مدى تحّمل الدولة لضريبة القيمة المضافة الُمستحقة على برامج البكالوريوس، التي تقدمها الجامعات الحكومية، مبينة أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات التعليمية التي تقدم بمقابل والخاضعة للضريبة لدى الجامعات الحكومية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، والتي تعادل البرامج والشهادات التعليمية المقدمة من الجامعات الأهلية، والتي تتحمل الدولة ضريبتها.

وأكدت أن تلك الخدمات تشمل قيمة الرسوم الدراسية، ورسوم الكتب الدراسية التي تباع من الجامعة مباشرة.

وكانت الزكاة والضريبة والجمارك، أوضحت آلية تطبيق تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمات التعليمية الأهلية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى انها تشمل المدارس الأهلية والعالمية المعتمدة من وزارة التعليم، والخدمات التعليمية المقدمة من الجامعات الأهلية (للبكالوريوس) التي تقع تحت إشراف وزارة التعليم، وكذا البرامج التعليمية والتدريبية التي تشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي تعادل الشهادات التعليمية المقابلة والمماثلة لها لدى وزارة التعليم، والتي تزيد مدتها على عامين تدريبيين.

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