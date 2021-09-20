«الغذاء والدواء» توضح عقوبة تقديم معلومات مغلوطة على منتجات التجميل

الرياض - محمد عبدالله - جددت هيئة الغذاء والدواء، التذكير بأن تقديم معلومات غير صحيحة متعلقة بالمنتج التجميلي تعتبر مخالفة تعرض الشركة المدرجة للمنتح، إلى عقوبة 30 ألف ريال وقد تصل إلى 5 ملايين ريال.

وذكرت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل تويتر، أن تجنب العقوبة يتم من خلال التقيد بالمعلومات المعتمدة للمنتج التجميلي.

وأشارت إلى أن البطاقة التعريفية على منتجات التجميل توضع إما باللغة العربية أو الإنجليزية، على عكس التحذيرات والمعلومات المهمة لمستخدم المنتج فيجب وضعها باللغتين.

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