وزير الطاقة: المملكة تؤكد موقفها الثابت لمنع إيران من حيازة سلاح نووي

الرياض - محمد عبدالله - أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة تشدد على موقفها الذي يؤكد خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، وكذلك الموقف الثابت لمنع إيران من حيازة السلاح النووي.

وأعرب وزير الطاقة، في كلمته خلال اجتماعات وكالة الطاقة الذرية، عن سروره لبدء تشغيل المركز النووي الذي تشغله الوكالة بدعم من المملكة.

وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، إن المملكة تشدد على ضرورة التصدي للانتشار النووي في الشرق الأوسط، مشددًا على أهمية المناطق الخالية من أسلحة الدمار الشامل.

وبحسب العربية، أكد وزير الطاقة، أن المملكة تبدي قلقها حيال عدم التزام إيران وعدم شفافية برنامجها النووي، مجددًا الدعم السعودي للوكالة الذرية لترسيخ الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

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