«شؤون الحرمين» تدرس تسجيل جميع المتعاقدين في نظام التأمينات الاجتماعية

الرياض - محمد عبدالله - عقدت الإدارة العامة للموارد البشرية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اجتماعًا مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لدراسة ملف تسجيل جميع المتعاقدين المستمرين والمؤقتين في نظام التأمينات الاجتماعية.

واستعرض الاجتماع (وفقًا لموقع الرئاسة الإلكتروني) إجراءات وآليات الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، والمزايا التي سيوفرها النظام للعاملين في الرئاسة وإدارتها الميدانية والإدارية بصفة مستمرة أو مؤقتة، بما يمنح الأمان الوظيفي والمعيشي لشريحة كبيرة من الشباب والشابات السعوديين العاملين على خدمة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي ويرفع من إنتاجيتهم وسقف طموحاتهم.

ويأتي اجتماع مناقشة إدراج الموظفين المتعاقدين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء بشمول نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، بمن فيهم العاملين على نظام الوظائف المؤقتة أو العقود مهما كانت مدة خدمتهم.

وكذلك حرصًا من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على توثيق العلاقة التعاقدية بين الرئاسة والعاملين على خدمة ضيوف الرحمن من الكفاءات الوطنية المؤهلة علميًا وعمليًا، مما يساهم في استقرارهم اقتصادياً واجتماعيًا، ويهيئهم للمشاركة في مسيرة التطوير الشامل للمنظومة الخدمية بالحرمين الشريفين.

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