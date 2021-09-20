استشاري بوزارة الصحة يفند شائعة حول لقاح كورونا وإبادة الفقراء

الرياض - محمد عبدالله - فند استشاري الأمراض المعدية وزارة الصحة، د. عبدالله بن مفرح عسيري، الشائعات التي انتشرت حول لقاح كورونا، وأن الغرض منه هو إبادة الفقراء والطبقة الوسطى بالمجتمع.

وقال عسيري، عبر تويتر، إنه «لو كان الهدف من اللقاحات إبادة الفقراء والطبقة المتوسطة، كما يزعمون، فلماذا استأثرت به الدول الغنية، وتركت أفريقيا تصارع كوفيد».

وتساءل قائلًا: «لماذا تسابق عليها العلماء والأغنياء والسياسيون والقادة»، مؤكدًا أنه «لم يبقَ الآن في خندق الرفض إلا مخدوع أو مكابر».

وكان عسيري ذكر، في وقت سابق، أن دراسة سعودية اثبتت ان المصابين سابقاً بفيروس (كورونا ميرس) يمكن أن يظهروا استجابة مناعية تفاعلية لفيروس (كورونا كوفيد)، لكن هذه الاستجابة لا توفر أي حماية من التنويم والوفاة.

اقرأ أيضًا:

استشاري بوزارة الصحة: لا يمكن التنبؤ بالمناعة المكتسبة بعد الإصابة بكورونا