الشؤون الإسلامية تطلق برامج دعوية وإرشادية بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الـ91

الرياض - محمد عبدالله - تطلق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، برامج دعوية وإرشادية ومبادرات بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الـ91 للمملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وأوضحت الوزارة، أنها ستطلق البرنامج الدعوي بعنوان عزّ وتمكين، الذي تنفّذه وكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد ويستمر لمدة يومين بمشاركة كل فروع الوزارة بمناطق المملكة.

وبيّنت أن البرنامج الدعوي يهدف إلى التعريف بفضل الوطن ومشروعية حبه والانتماء له والرد على الشبهات المضللة نحو الانتماء والمواطنة، وبيان مكانة المملكة وإبراز جهودها، وذلك من خلال 1040 محاضرة وكلمة دعوية تلقى في المساجد والجوامع وعبر المنصات الرقمية وقنوات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، مستهدفة بذلك مختلف شرائح المجتمع.

ويتضمن البرنامج الدعوي عزّ وتمكين، إنتاج 130 مادة دعوية بمشاركة الدعاة والمختصين تناقش موضوعات في أهمية اجتماع الكلمة، وبيان حقوق ولاة الأمر في ضوء الكتاب والسنة، وواجب المواطن في الدفاع عن الوطن وولي الأمر، ومقومات حب الوطن، وجهود المملكة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الأفكار الضالة، وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين ونصرة العقيدة.

ويتزين برج الوزارة ومرافقه وكامل فروعه بمناطق المملكة بلافتات تحمل عبارات وكلمات خالدة لقادة المملكة بدءًا من المؤسس حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده.

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