شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 79 منشأة مخالفة للإجراءات الصحية بحائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الجولات التفتيشية على المحال والمنشآت التجارية بمختلف أنواعها التي باشرتها الفرق الرقابية بأمانة منطقة حائل وبلدياتها للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية وتطبيق الإجراءات الصحية خلال النصف الأول من شهر صفر 1443هـ عن تسجيل نحو 334 إشعاراً.

وأوضحت أمانة منطقة حائل أن عدد الجولات التفتيشية التي نفذتها الفرق الرقابية بلغت 8185 جولة تفتيشية، بينما بلغ عدد الإغلاقات 79، وكمية المصادرات 285 كجم من المواد الغذائية، مشيرة إلى أن كافة البلديات التابعة والمرتبطة بها مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية والمراكز التجارية ، إلى جانب تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى تخص الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية عبر مركز البلاغات الموحد بلدي 940 .