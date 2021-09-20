شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر بمكة : 40% زيادة في بلاغات «أسعفني» خلال أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة 4799 بلاغاً إسعافياً عن طريق تطبيق أسعفني للهواتف الذكية خلال شهر أغسطس المنصرم، بزيادة أكثر من ٤٠٪ عن الشهر نفسه للعام الماضي ويعزى سبب الزيادة في البلاغات عن طريق أسعفني إلى إضافته لتطبيق توكلنا، وذلك في شهر يونيو 2021، حيث أصبحت البلاغات في ازدياد مضطرد من ١٨٩٦ قبل الإضافة إلى ٥١١٧ في شهر يوليو بعد الإضافة.

ويتميز تطبيق أسعفني الخاص بهيئة الهلال الأحمر السعودي للهواتف الذكية بإمكانية إنشاء بلاغ إسعافي ومتابعته مع إمكانية تحديد الموقع عن طريق الخرائط، وخاصية نداء استغاثة وشرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية للكثير من الحالات الطارئة ويدعم ٩ لغات، كما يدعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم، وكانت بداية إطلاق التطبيق في عام ٢٠١٨م .