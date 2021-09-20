شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية : الهند ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة .. وعلاقتنا استراتيجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • تقع على عاتق القيادة في أفغانستان الآن مسؤولية ممارسة الحكم الرشيد

• يجب التركيز على مسار الحوار والنقاش بين الهند وباكستان لحل القضايا المتعلقة بكشمير

• المملكة عملت دائمًا مع أوبك لتحقيق الاستقرار في سوق النفط

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إن الهند والمملكة ناقشا سبل المضي قدما في أفغانستان خلال زيارته الأولى ، وأضاف سموه في مقابلة مع صحيفة The Hindu الهندية :" فيما يتعلق بأفغانستان ، أعتقد أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الاستقرار. أولويتنا الرئيسية الأخرى هي الأمن وألا يصبح مصدرا للإرهاب عبر الوطني. وفي هذا الصدد ، تقع على عاتق القيادة في أفغانستان الآن ، طالبان ، مسؤولية ممارسة الحكم الرشيد وتشكيل مسار يمكن أن يؤدي إلى الاستقرار والأمن و ازدهار. كما يجب أن يأخذوا في الحسبان مخاوف المجتمع الدولي فيما يتعلق بالوضع الأمني.

وأضاف سموه : لم نكن على اتصال مع طالبان لسنوات عديدة وكان هذا قرارًا سياسيًا اتخذناه حينئذٍ بأنه يجب عليهم التخلي تمامًا عن أي صلة بالإرهاب العابر للحدود. لقد قدموا وعودًا معينة في هذا الصدد ، بل وأعادوا مؤخرًا تلك الوعود ، ونحن نتطلع إلى التزامهم بها. سنعمل مع شركائنا الدوليين في محاولة للتأكد من أن هذا الالتزام ثابت وأنهم ملتزمون به. وسوف نبني قراراتنا على ذلك.

وتابع سموه : أعتقد أن المساعدات الدولية موجهة في المقام الأول لصالح الشعب الأفغاني ، وبالتالي ، فإن موقفنا هو أن المساعدات يجب أن تستمر ويجب ألا تتأثر بهذه الأوضاع.

وتابع سموه إن المملكة عملت دائمًا مع أوبك لتحقيق الاستقرار في سوق النفط. المحرك الأساسي هو وجود سوق مستقرة تسمح لكل من المستهلكين والمنتجين بالاستفادة.

وفيما يخص القضية الأخرى التي ظهرت بين الهند ومنظمة التعاون الإسلامي بسبب كشمير ، قال وزير الخارجية : هذه قضية لا تزال محل نزاع بين دولتين ، وبالتالي فإن ما نشجعه هو أنه يجب التركيز على مسار الحوار والنقاش بين الهند وباكستان لحل هذه القضايا في بطريقة يمكنها تسوية هذه المخاوف بشكل دائم.