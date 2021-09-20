الزكاة والضريبة والجمارك تدشن هويتها الجديدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

دشنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر 2021م، هويتها الجديدة التي جاءت لتعكس في مفهومها الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة نحو الإسهام في حماية وأمن الوطن ومقدراته، ودورها في تنمية وازدهار الاقتصاد الوطني، في ظل تكاتف المجتمع من الأفراد والقطاعيْن العام والخاص.

تعزيز أحكام الرقابة الجمركية

وتأتي الهوية الجديدة متوافقة في دلالاتها مع سعي الهيئة المتواصل نحو بناء جهة فعالة ذات كفاءة عالية، تُسهم في التنمية الاقتصادية، وتُعزز من إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتعمل على تيسير التجارة عبر الحدود.

نموذج عالمي في إدارة الزكاة

وتسعى الهيئة من خلال رؤيتها أن تكون نموذجًا عالميًا في إدارة الزكاة والضرائب والجمارك وذلك من خلال تحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تُركز على تعزيز الجانب الأمني ورفع نسبة الامتثال والالتزام ودعم التنمية الاقتصادية وتيسير التجارة.

يُشار إلى أن تدشين هوية الهيئة يأتي بعد صدور قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو من العام الجاري الخاص بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك تحت مسمى (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، والذي جاء بهدف توحيد جهود كلا القطاعين وتحسين تجربة قطاع الأعمال وتعزيز ثقتهم تحت مظلة واحدة، مما يُسهم في رفع فاعلية الأداء وكفاءة الإنفاق. ​



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