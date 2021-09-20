جمعية الكشافة تُنفّذ برامج وفعاليات كشفية منوّعة بمناسبة اليوم الوطني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-20

متابعات الخليج 365 - واس

تنفذ جمعية الكشافة العربية السعودية عدة برامج وفعاليات لجميع المراحل الكشفية بمختلف المناطق والمحافظات – وفق الإجراءات الاحترازية – بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة .

مشاعر الحب والولاء للوطن

وأوضح نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله الفهد، أن الجمعية درجت على الاحتفال بهذه المناسبة كل عام بهدف تعزيز قيم الانتماء الوطني في نفوس الكشافة، وتعميق مشاعر الحب والولاء للوطن وقيادته الرشيدة وترجمتها إلى مبادرات عملية للإسهام في التنمية الوطنية المستدامة لكافة المجالات، وللتعريف بدور وواجبات الكشافة والقادة الكشفيين تجاه الوطن والتحفيز للعمل المستمر في سبيل رفعته وإعلاء مجده، بالإضافة إلى الإسهام في التعريف بأبرز الجهود التي قام بها الملك عبد العزيز وأبناؤه ورجالاته في تأسيس المملكة وتوحيدها.

فعاليات تنمية الشخصية وإثرائها

وأفاد مفوض خدمة وتنمية المجتمع بالجمعية أحمد العسيري، أن الفعاليات التي ستنفذ خلال المدة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2021 ستكون في مجالين، حيث يُعنى الأول بفعاليات التنمية الوطنية والتي ستركز على فعاليات تنمية الشخصية وإثرائها في مجال التربية الوطنية ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بقيم المواطنة مثل: (ورش العمل، واللقاءات، والمعارض،… الخ)، فيما يُعنى الثاني بعروض المواهب الكشفية والفعاليات التنافسية لمجموعة من المسابقات.

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