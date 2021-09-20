تعليم الحدود الشمالية يطلق مسابقة وطنية بمناسبة اليوم الوطني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-20

متابعات الخليج 365 - واس

أطلق تعليم الحدود الشمالية مسابقة وطنية، ممثلة بإدارة النشاط الطلابي (بنين)، بمناسبة اليوم الوطني 91 “هي لنا دار”، وتستهدف جميع مواطني منطقة الحدود الشمالية.

شروط التقديم في المسابقة

وحددت إدارة تعليم الحدود الشمالية عدداً من الشروط للتقدم إلى المسابقة، وهي الإجابة عن أسئلة المسابقة كاملة من خلال موقع المسابقة على الشبكة العنكبوتية فقط، وتعبئة البيانات في الموقع كاملة، ولا يحق للمتسابق المشاركة أكثر من مرة.

آخر موعد لاستقبال الإجابات

وأوضحت الإدارة، أن آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم الاثنين الموافق 20/2/1443.

وسيتم إعلان أسماء الفائزين بالمسابقة في حساب إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية في تويتر.

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