الصحة: 7 فوائد للجرعة الثانية من لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

شددت وزارة الصحة على أهمية تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا وذلك للوقاية والحد من انتشار الفيروس.

تقليل الإصابة بالعدوى

وأوضحت الوزارة أن 95% من الذين حصلوا على الجرعة الثانية تنخفض لديهم احتمالية الإصابة بالفيروس، مع تقليل أو انعدام الأعراض حال الإصابة، وكذلك تقليل فرص تكرار الإصابة بالعدوى.

مقاومة متحور دلتا

وتشمل فوائد تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا أيضا انخفاض فرص الإصابة بمتحور دلتا، وتحفيز الغدد الليمفاوية والأنسجة للتفاعل مع اللقاح، وهو ما يساهم في تحقيق المناعة المجتمعية بتقليل انتشار العدوى، بالإضافة إلى أن معظم الدول تشترط ذلك لتجنب فترة العزل.



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