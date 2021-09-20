محمد بن مسعود - الدمام - يُنتظر أن يكون مدعومًا بشاشة لمسية بتردد 120 هرتز تقريبًا بقياس 13 بوصة كشفت تسريبات صحفية، تفاصيل حاسب مايكروسوفت الجديد "سرفر برو 8" قبل يومين من إطلاقه رسميًّا. وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن حاسب مايكروسوفت الأيقوني "سرفس برو 8"؛ سيكون مدعومًا بشاشة لمسية بتردد 120 هرتز تقريبًا، بقياس 13 بوصة. وسيتميز أيضًا حاسب "سرفس برو 8"، بحسب التسريبات بحوافّ ضيقة، واحتوائه على مَنفذين "ثندر بولت"، ومنافذ "يو إس بي سي" بدلًا من منافذ "يو إس بي إيه" التقليدية. ومن المتوقع أن تدعم مايكروسوفت حاسبها الجديد أيضًا بمحركات أقراص صلبة قابلة للإزالة؛ بحيث يمكن ترقيتها بمنتهى السهولة. ومن المقرر أن تعقد مايكروسوفت حدثًا يوم الأربعاء 22 سبتمبر، للكشف عن حاسبها اللوحي المرتقب "سرفس برو 8"، وعدد من الأجهزة الأخرى مثل "سرفس غو 3" و"سرفس بوك 4"، و"سرفس برو إكس" المحدث، و"سرفس ديو" ذي الشاشتين.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 11:37 AM يُنتظر أن يكون مدعومًا بشاشة لمسية بتردد 120 هرتز تقريبًا بقياس 13 بوصة تسريبات تكشف تفاصيل أيقونة مايكروسوفت "سرفس برو 8" قبل يومين من إطلاقه تسريبات تكشف تفاصيل أيقونة مايكروسوفت "سرفس برو 8" قبل يومين من إطلاقه كشفت تسريبات صحفية، تفاصيل حاسب مايكروسوفت الجديد "سرفر برو 8" قبل يومين من إطلاقه رسميًّا. وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن حاسب مايكروسوفت الأيقوني "سرفس برو 8"؛ سيكون مدعومًا بشاشة لمسية بتردد 120 هرتز تقريبًا، بقياس 13 بوصة. وسيتميز أيضًا حاسب "سرفس برو 8"، بحسب التسريبات بحوافّ ضيقة، واحتوائه على مَنفذين "ثندر بولت"، ومنافذ "يو إس بي سي" بدلًا من منافذ "يو إس بي إيه" التقليدية. ومن المتوقع أن تدعم مايكروسوفت حاسبها الجديد أيضًا بمحركات أقراص صلبة قابلة للإزالة؛ بحيث يمكن ترقيتها بمنتهى السهولة. ومن المقرر أن تعقد مايكروسوفت حدثًا يوم الأربعاء 22 سبتمبر، للكشف عن حاسبها اللوحي المرتقب "سرفس برو 8"، وعدد من الأجهزة الأخرى مثل "سرفس غو 3" و"سرفس بوك 4"، و"سرفس برو إكس" المحدث، و"سرفس ديو" ذي الشاشتين. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365