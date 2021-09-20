- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
كشفت تسريبات صحفية، تفاصيل حاسب مايكروسوفت الجديد "سرفر برو 8" قبل يومين من إطلاقه رسميًّا.
وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن حاسب مايكروسوفت الأيقوني "سرفس برو 8"؛ سيكون مدعومًا بشاشة لمسية بتردد 120 هرتز تقريبًا، بقياس 13 بوصة.
وسيتميز أيضًا حاسب "سرفس برو 8"، بحسب التسريبات بحوافّ ضيقة، واحتوائه على مَنفذين "ثندر بولت"، ومنافذ "يو إس بي سي" بدلًا من منافذ "يو إس بي إيه" التقليدية.
ومن المتوقع أن تدعم مايكروسوفت حاسبها الجديد أيضًا بمحركات أقراص صلبة قابلة للإزالة؛ بحيث يمكن ترقيتها بمنتهى السهولة.
ومن المقرر أن تعقد مايكروسوفت حدثًا يوم الأربعاء 22 سبتمبر، للكشف عن حاسبها اللوحي المرتقب "سرفس برو 8"، وعدد من الأجهزة الأخرى مثل "سرفس غو 3" و"سرفس بوك 4"، و"سرفس برو إكس" المحدث، و"سرفس ديو" ذي الشاشتين.
20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 11:37 AM
يُنتظر أن يكون مدعومًا بشاشة لمسية بتردد 120 هرتز تقريبًا بقياس 13 بوصةتسريبات تكشف تفاصيل أيقونة مايكروسوفت "سرفس برو 8" قبل يومين من إطلاقه
كشفت تسريبات صحفية، تفاصيل حاسب مايكروسوفت الجديد "سرفر برو 8" قبل يومين من إطلاقه رسميًّا.
وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن حاسب مايكروسوفت الأيقوني "سرفس برو 8"؛ سيكون مدعومًا بشاشة لمسية بتردد 120 هرتز تقريبًا، بقياس 13 بوصة.
وسيتميز أيضًا حاسب "سرفس برو 8"، بحسب التسريبات بحوافّ ضيقة، واحتوائه على مَنفذين "ثندر بولت"، ومنافذ "يو إس بي سي" بدلًا من منافذ "يو إس بي إيه" التقليدية.
ومن المتوقع أن تدعم مايكروسوفت حاسبها الجديد أيضًا بمحركات أقراص صلبة قابلة للإزالة؛ بحيث يمكن ترقيتها بمنتهى السهولة.
ومن المقرر أن تعقد مايكروسوفت حدثًا يوم الأربعاء 22 سبتمبر، للكشف عن حاسبها اللوحي المرتقب "سرفس برو 8"، وعدد من الأجهزة الأخرى مثل "سرفس غو 3" و"سرفس بوك 4"، و"سرفس برو إكس" المحدث، و"سرفس ديو" ذي الشاشتين.
، تسريبات تكشف تفاصيل أيقونة مايكروسوفت "سرفس برو 8" قبل يومين من إطلاقه ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر تسريبات تكشف تفاصيل أيقونة مايكروسوفت "سرفس برو 8" قبل يومين من إطلاقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.