، النساء أوفر حظاً.. إليك الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب! ،

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تحدثت طبيبة قلب روسية عن الأشخاص والفئات المعرّضة أكثر من غيرها للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وحدّدت الطبيبة أولغا كوزلوفا؛ في لقاءٍ مع إذاعة "غوفوريت موسكفا"، الأشخاص المعرّضين أكثر من غيرهم للإصابة بأمراض القلب، بحسب "سبوتنيك".
ووفقاً للطبيبة، فإن داء السكري وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، واضطراب توازن الدهون، هي المؤشرات الرئيسة لمشكلات القلب.
وأضافت: "يًصاب الرجال بأمراض القلب والأوعية الدموية في وقت أبكر من النساء. إذا تحدّثنا عن أمراض السرطان والقلب والأوعية الدموية، فإنه يظهر لدى النساء مزيد من المضاعفات".
ونوّهت الطبيبة الى أن الفئات التي تخضع للعلاج الكيميائي والإشعاعي ترتفع لديهم احتمالية الإصابة بهذه الأمراض.
وتابعت الطبيبة، بأن الشباب يمكن أن يعانوا مشكلات في القلب في حال الخمول والكسل وقلة الحركة.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يموت أكثر من 17.5 مليون شخص سنوياً بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.. في الوقت نفسه، يمكن تفادي حدوث نحو 80 في المائة من السكتات الدماغية والنوبات القلبية المبكرة.
20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 10:49 AM
17 مليوناً يموتون بسببها سنوياً.. و80% من "سكتاتها" يمكن تفاديهاالنساء أوفر حظاً.. إليك الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب!
تحدثت طبيبة قلب روسية عن الأشخاص والفئات المعرّضة أكثر من غيرها للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وحدّدت الطبيبة أولغا كوزلوفا؛ في لقاءٍ مع إذاعة "غوفوريت موسكفا"، الأشخاص المعرّضين أكثر من غيرهم للإصابة بأمراض القلب، بحسب "سبوتنيك".
ووفقاً للطبيبة، فإن داء السكري وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، واضطراب توازن الدهون، هي المؤشرات الرئيسة لمشكلات القلب.
وأضافت: "يًصاب الرجال بأمراض القلب والأوعية الدموية في وقت أبكر من النساء. إذا تحدّثنا عن أمراض السرطان والقلب والأوعية الدموية، فإنه يظهر لدى النساء مزيد من المضاعفات".
ونوّهت الطبيبة الى أن الفئات التي تخضع للعلاج الكيميائي والإشعاعي ترتفع لديهم احتمالية الإصابة بهذه الأمراض.
وتابعت الطبيبة، بأن الشباب يمكن أن يعانوا مشكلات في القلب في حال الخمول والكسل وقلة الحركة.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يموت أكثر من 17.5 مليون شخص سنوياً بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.. في الوقت نفسه، يمكن تفادي حدوث نحو 80 في المائة من السكتات الدماغية والنوبات القلبية المبكرة.
، النساء أوفر حظاً.. إليك الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب! ،
المصدر : الخليج 365
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