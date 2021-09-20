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"الجوازات" تكشف حالة وحيدة يُسمح فيها لمن تم ترحيله بدخول المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن حالة وحيدة يُسمح فيها لمن تم ترحيله بدخول المملكة.

وتفاعلت الجوازات مع استفسار أحد الأشخاص والذي قال: "‏‎‎تم ترحيلي عبر الجوازات لمخالفة نظام العمل بقرار من الإمارة ووزارة العمل وكنا ٢ أجانب وسعودي واحد وتم القبض علي وترحيلي بتهمة العمل في مهنة مقتصرة على المواطنين.

وبالدخول على صفحة وزارة العمل تبين لي أن الحالة خروج نهائي وليس إبعاد.. السؤال: هل يمكنني العود مجددا بتأشيرة جديدة؟".

وأكدت الجوازات، أن التعليمات تنص على أن أي وافد تم ترحيله لا يمكنه العودة للمملكة إلا لغرض الحج والعمرة فقط.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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