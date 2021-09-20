شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" تكشف حالة وحيدة يُسمح فيها لمن تم ترحيله بدخول المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن حالة وحيدة يُسمح فيها لمن تم ترحيله بدخول المملكة.

وتفاعلت الجوازات مع استفسار أحد الأشخاص والذي قال: "‏‎‎تم ترحيلي عبر الجوازات لمخالفة نظام العمل بقرار من الإمارة ووزارة العمل وكنا ٢ أجانب وسعودي واحد وتم القبض علي وترحيلي بتهمة العمل في مهنة مقتصرة على المواطنين.

وبالدخول على صفحة وزارة العمل تبين لي أن الحالة خروج نهائي وليس إبعاد.. السؤال: هل يمكنني العود مجددا بتأشيرة جديدة؟".

وأكدت الجوازات، أن التعليمات تنص على أن أي وافد تم ترحيله لا يمكنه العودة للمملكة إلا لغرض الحج والعمرة فقط.