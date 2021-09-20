شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تتوسع بمشروعها الخاص بمجال الخضار والفواكه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

نجحت مواطنة في التوسع بمشروعها الخاص بمجال الخضار والفواكه بعد مسيرة كفاح، حيث كان لديها معمل صغير وأصبح الآن لديها " ميني ماركت ".

وقالت المواطنة ريم خلال حديثها لقناة " الإخبارية " بدأنا المشروع بفرع صغير، حيث كان هدفنا بيع الخضار المقطع الجاهز للمستهلك، وركزنا على التوصيل للبيوت عن طريق التطبيقات.

وأضافت أنه في البداية واجهت صعوبات، حيث كان لم يتوفر نشاط الخضار المقطع ولكن تمت إضافة هذا النشاط خلال سنة ؟

وتابعت : نحن نركز على توظيف البنات والشباب، ونشجعهم على فتح معمل، والجهات الحكومية تدعمنا، وأسعارنا منافسة في السوق.