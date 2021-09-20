شكرا لمتابعة خبر عن بدء برنامج الفحص المهني بالتدريب التقني بمنطقة الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

باشرت يوم أمس الأحد المنشآت التدريبية بمنطقة الرياض المشمولة باختبار العمالة لبرنامج الفحص المهني مهام اعمالها الميدانية وذلك باستقبال المتقدمين بغرض التحقق من امتلاك المهارة للمهنة المطلوبة.

وأوضح سعادة مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض الأستاذ عبدالرحمن المقبل ان هذه الخطوة الإيجابية تهدف الى خدمة المجتمع من ناحية التحقق من ان صاحب المهنة يمتلك المهارة اللازمة لأداء عمله.

حيث يتم الاختبار للمتقدم بما يتناسب مع مهنته بالاختبارات العملية والنظرية المتوافقة مع تلك المهنة، مما يعطي الموثوقية العالية لمن يجتاز هذا الاختبار بنجاح.