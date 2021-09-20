شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توضح أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، عن أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد

وأوضحت الوزارة عبر حساب "عش بصحة" التابع لها عبر موقع تويتر، أن من أهمية أخذ الجرعة الثانية: %95 تنخفض احتمالية الإصابة بالفيروس، تقليل أو انعدام الأعراض عند الإصابة بالفيروس.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى تقليل فرص تكرار الإصابة بالعدوى، تقليل فرص الإصابة بمتحور دلتا، تحقيق المناعة المجتمعية بتقليل انتشار العدوى، تحفيز الغدد الليمفاوية والأنسجة للتفاعل مع اللقاح، اشتراط معظم الدول لتجنب فترة العزل.