شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. جندي يفكك السلاح ويركبه في أقل من 50 ثانية وهو مُغمض العينين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف مقطع فيديو متداول، عن مهارة جندي من أحد أبطال المملكة في فك وتركيب السلاح الآلي بشكل كامل وهو مغمض العينين خلال 50 ثانية فقط.

وأظهر الفيديو، نجاح الجندي في فك وتركيب السلاح خلال 50 ثانية بعد وضع غمامة سوداء على عينيه من قبل أحد قادته.

وأعرب متداولو الفيديو، عن إعجابهم الشديد بمهارة الجندي والتي تدل على تدريبه المُتميز على كيفية التعامل مع الأسلحة.