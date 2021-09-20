شكرا لمتابعة خبر عن " الحصيني " يوضح خصائص موسم "الزبرة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عن بداية طالع الزبرة، اليوم الاثنين حيث أنه النجم الثالث من سهيل والنجم الثاني من الخريف، وعدد أيامه 13يومًا.

وقال الحصيني إنه في بداية موسم الزبرة يكون فصل الخريف فلكيا في النصف الشمالي من الأرض الذي يستمر مدة ثلاثة أشهر، وتتعامد الشمس ظاهريًّا قادمة من شمال السماء متجهة نحو الجنوب على خط الاستواء.

وأضاف أن من خصائصه أن يبرد الليل، ويتلطف الجو في أول النهار مع بقاء الجو حارًّا نسبيًا وسطه، كما أنه في موسم الزبرة يتساوى الليل والنهار، ويُرى نجم سهيل بالبصر.

وأشار إلى أنه يستمر صرام النخيل ويكثر جذاذه، ويطيب فيه أكل الرمان، ويستمر فيه غرس النخيل وزراعة الخضار، وفيه هجرة القماري، والمطر في غالبه غزير إذا ما قدر الله فيه مطر.