شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 1224 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تنفيذ إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.

وقال المرور عبر حسابه الرسمي في تويتر إن الحملة نجحت في ضبط 1224 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة.

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المُستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة؛ لضبط الدراجات الآلية المُخالفة، ودعا المرور الجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في النظام .