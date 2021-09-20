شكرا لمتابعة خبر عن الفراج: خسائر أمريكا في أفغانستان ذهبت لصالح شركات تملكها "النخب" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

علق المحلل السياسي أحمد الفراج، الأحد، على نبأ خسارة أمريكا أكثر من 2 تريليون دولار في أفغانستان.

وقال الفراج: "أمريكا كدولة خسرت هذا المبلغ، لكن هذا المبلغ ذهب للشركات الأمريكية الضخمة التي تعاقدت معها وزارة الدفاع، والتي تملكها "النخب" التي تحكم أمريكا"، مضيفا: "تشيني ورامسفيلد، وشركائهم كسبوا ثروات طائلة من حربي العراق وأفغانستان".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت تكبدها تكلفة باهظة مع مقتل 2500 جندى أمريكى وإنفاق أكثر من تريليونى دولار، عند خروجها من أفغانستان.

وأظهرت وثائق أمريكية أن الميزانية التي أُنفقت في أفغانستان تجاوزت الـ 300 مليون دولار يوميا، لمدة عقدين، أي حوالي 50 ألف دولار لكل فرد من سكان أفغانستان البالغ عددهم 40 مليون نسمة.