شكرا لمتابعة خبر عن والد مشهورة سناب يرفض إخراجها من السجن لإساءتها لرجل أمن بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعلن والد إحدى مشهورات سناب شات بالمملكة، رفضه مساعدة ابنته لإخراجها من السجن، وذلك على خلفية إساءتها لرجل أمن بالرياض.

وأوضح والد مشهورة سناب شات، أنه تم القبض على ابنته من قبل شرطة الرياض بعد تلفظها على رجل أمن أثناء أداء مهام عمله.

وشدد على أنه لن يقوم بإخراجها من مركز الشرطة وسيتركها فترة كي تتعلم احترام رجال الأمن.

وكان أفراد من شرطة الرياض طلبوا منها ارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، لكنها تمنعت وادعت أن أحدهم تحرش بها وظلت تهاجمه وتتوعده بمحضر تحرش.