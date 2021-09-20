شكرا لمتابعة خبر عن محافظ حفر الباطن يستقبل رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي بالمنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فاطمة الرويلي (صدى):

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم ، رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي بحفر الباطن الأستاذ عصام المهيدب وبحضور أعضاء المجلس وذلك في مقر ديوان المحافظة.

هذا وقد رحب سموه بسعادة الرئيس واعضاء المجلس، مؤكدا على دعمه لتجمع حفر الباطن الصحي تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في توفير الرعاية الصحية بكل يسر وسهوله لكافة افراد المجتمع بالمحافظة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، منوهاً بالجهود التي قامت بها مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة وتعاونهم المثمر في تسهيل مهام خطة التحول الصحي، والعمل بوتيرة عالية لتنفيذ خطة اليوم الأول والتهيئة والتدريب للموظفين للمرحلة القادمة.

كما قدم المهيدب لسموه بشكل موجز خطة اليوم الأول للتجمع ونقل المهام ما بين مديرية الشؤون الصحية والتجمع الصحي إضافة الى التوزيع الجغرافي للشبكات الصحية بالمحافظة والخطوات التطويرية القادمة لدعم الخدمات الصحية بالمحافظة. وفي نهاية اللقاء قدم المهيدب شكره وتقديره لسمو المحافظ على دعمه وحرصه المستمر لتجمع حفر الباطن وتذليل كافة التحديات التي تواجهه لحين اكتمال عملية التحول.