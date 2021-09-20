شكرا لمتابعة خبر عن تعليم الأحساء يطلق مسابقة " رياضة وطن " احتفاءً باليوم الوطني الـ91 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جواهر محمد (صدى):

تطلق الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء وبمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة مسابقة رياضة وطن للمراحل التعليمية الثلاث وطلاب التربية الخاصة وذلك خلال الفترة من 19 – 22/2/1443 هـ .

وتقوم المسابقة على اختيار أفضل صورة فوتغرافية لفعاليات حركة رياضية حافلة بأنشطة متنوعة بين تمارين ومهارات يتم ممارستها في أماكن مختلفة تبرز الانتماء للوطن، وتهدف المسابقة ‘إلى تعزيز روح الانتماء وطب الوطن عند الطلاب، وتنمية الحس الاجتماعي والوطني لدى الطلاب، وتعريف الطلاب على يوم وتاريخ اليوم الوطني، وزرع الثقة في نفسوهم من خلال تفعيل برامج اليوم الوطني، وكذلك تعريف الطالب بقدرات وطنه ومكتسباته، ودعت اللجنة المسؤولة عن المسابقة إلى إرسال الصور عبر الرابط الخاص بكل مرحلة: