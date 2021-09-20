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الحياة الفطرية: قريبًا سنرى في الشوارع لوحات خاصة بعبور النعام والظباء (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لحماية الحياة الفطرية، محمد علي قربان، أن المركز ليس هدفه الحد من سعادة الناس، وإنما هدفهم خدمة المواطن، والحفاظ على التنوع الأحيائي.

وأضاف أن المواطنين سيشاهدون قريبًا في الشوارع لافتات مكتوب عليها "منطقة عبور نعام أو ظباء"، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".

ولفت إلى أن المركز أطلق أكثر من 600 كائن في أكثر من 16 منطقة، مؤكدًا أن كثير منها موجودة دون ذبحها بفضل وجود الأمن البيئي والنيابة العامة والمحاكم البيئية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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