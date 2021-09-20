تنبيهات الأرصاد: 9 مناطق تشهد أمطارًا وسحبًا رعدية وأتربة.. الإثنين

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد، إلى هطول أمطار رعدية وهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة وتكون سحب رعدية بـ9 مناطق بالمملكة، مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك خلال الساعات المقبلة من اليوم الإثنين.

أمطار رعدية ورؤية متدنية

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن منطقة جازان «أبو عريش، الحرث، الدائر، الريث، فيفا، هروب» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

فيما تشهد مناطق الرياض «الخرج، الدلم، الرين، حريملاء، حوطة بني تميم، الدوادمي، عفيف، السليل، وادي الدواسر» والشرقية «النعيرية، قرية العليا» ومكة المكرمة «الخرمة، المويه، تربة، رنية» وعسير «بيشة، تثليث، طريب» والمدينة المنورة «المهد، وادي الفرع» ونجران «بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، نجران، يدمة» هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدني في مدى الرؤية الأفقية.

رياح وسحب رعدية

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك رياحًا نشطة وسحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية على مناطق مكة المكرمة «أضم، العرضيات، ميسان» والباحة «العقيق، الباحة، بلجرشي» وجازان «أحد المسارحة، الطوال، صامطة، ضمد» وعسير «أبها، الحرجة، النماص، تنومة، خميس مشيط».

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