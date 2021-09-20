تحذير رسمي من استخدام «الهوية الوطنية» في عروض اليوم الوطني

الرياض - محمد عبدالله - وجه المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، تحذيرًا من استخدام بطاقة الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني في عروض اليوم الوطني، مشيرًا إلى ضرورة التزام المنشآت باشتراطات وضوابط التخفيضات والعروض الترويجية والمسابقات التجارية.

وقال المتحدث باسم التجارة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «تشدد وزارة التجارة على ضرورة التزام المنشآت باشتراطات وضوابط التخفيضات والعروض الترويجية والمسابقات التجارية».

وأضاف: «وتؤكد أن استخدام بطاقة الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني في عروض اليوم الوطني يعد مخالفة لأنظمة الأحوال المدنية وضوابط التخفيضات، وسيتم اتخاذ الإجراء النظامية بحق المخالفين».

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