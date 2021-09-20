هل يجوز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف؟ ديوان المظالم يوضح

الرياض - محمد عبدالله - أوضح ديوان المظالم، أن الطلبات الجديدة في الاستئناف لا تُقبل، وفق ما تنص عليه المادة الأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام الديوان.

وأكد ديوان المظالم، في توضيح ضمن سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر حول اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات، أن محكمة الاستئناف الإدارية تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبولها الطلبات الجديدة.

وأشار ديوان المظالم، بحسب المادة الأربعون من نظام المرافعات، إلى أنه يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات المستحقة بعد تقديم الطلبات الختامية أمام المحكمة الإدارية.

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