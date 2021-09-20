بالفيديو.. الزعاق: تتبقى 22 يومًا على ألطف وأجمل مواسم السنة

الرياض - محمد عبدالله - قال الباحث في الطقس، د. خالد الزعاق، إنه تتبقى على الوسم 22 يومًا، وهي الأيام المتبقية من موسم الصفري، وإن الوسم هو ألطف وأجمل موسم بالسنة.

وأضاف الزعاق، عبر تويتر، أننا نعيش الآن موسمًا انتقاليًا، ويسمى عند العرب بالخريف وعند العامة بالصفري، وهي المرحلة الفاصلة بين الصيف والشتاء، موضحًا أن مدة الصفري 26 يومًا.

وأشار إلى أن الصفري هو موسم انتقالي، ومن شأن تلك المواسم أن تكون فيها الأجواء متقلبة، وهذا التقلب يسبب كثرة الأمراض.

وأوضح الزعاق أن موسم الوسم سمي بهذا لأن أمطاره تسم الأرض بالنبات من جميع أنواعه.

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