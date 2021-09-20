يبدأ اليوم لمدة 13 يومًا.. «الحصيني» يحدد خصائص موسم «الزبرة»

الرياض - محمد عبدالله - قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الإثنين هو بداية طالع الزبرة، وهو النجم الثالث من سهيل والنجم الثاني من الخريف، وعدد أيامه 13يومًا.

وأضاف الحصيني، عبر تويتر، أنه في بداية موسم الزبرة يكون فصل الخريف فلكيا في النصف الشمالي من الأرض الذي يستمر مدة ثلاثة أشهر، وتتعامد الشمس ظاهريًّا قادمة من شمال السماء متجهة نحو الجنوب على خط الاستواء.

وأشار إلى أن من خصائصه أن يبرد الليل، ويتلطف الجو في أول النهار مع بقاء الجو حارًّا نسبيًا وسطه، كما أنه في موسم الزبرة يتساوى الليل والنهار، ويُرى نجم سهيل بالبصر.

إضافة إلى أنه يستمر صرام النخيل ويكثر جذاذه، ويطيب فيه أكل الرمان، ويستمر فيه غرس النخيل وزراعة الخضار، وفيه هجرة القماري، والمطر في غالبه غزير إذا ما قدر الله فيه مطر.

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