الضمان الصحي: زراعة وتقويم الأسنان مستثناة من التأمين إلا في حالة واحدة

الرياض - محمد عبدالله - ذكر مجلس الضمان الصحي أن زرع الأسنان أو تقويمها أو تركيب جسور ثابتة أو متحركة غير مشمول بالتأمين، ما عدا ما نتج عن حادث.

وأوضح المجلس، عبر تويتر، ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «تستثني وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة جميع التكاليف المتعلقة بزرع الأسنان أو تركيب الأسنان الاصطناعية أو الجسور الثابتة أو المتحركة أو التقويم باستثناء تلك التي نتجت عن حادث».

وقال المواطن في استفساره: هل يشمل تلبيس الأسنان تأمين؟ لأنه بعد علاج العصب قال الطبيب إنه لا يشمل العلاج؟

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