بالفيديو.. أغرب الحيل التي يلجأ إليها بعض المشاهير للكسب المادي وخداع المتابعين

الرياض - محمد عبدالله - أكد المستشار القانوني، متعب العريفي، أن بعض المشاهير بمواقع التوصل الاجتماعي يلجأون إلى الأساليب الاستفزازية لمتابعيهم من أجل التكسب المادي.

وقال العريفي لبرنامج «اليوم» المذاع على قناة الإخبارية، إن استفزاز المشاهير لمتابعهم أصبحت ظاهرة منتشرة الآن لم تكن موجودة في السابق، وربما بسبب قلة الإعلانات لديهم صاروا يتكسبون من ظهور متابعيهم.

وأشار إلى أن المشاهير يعرفون الأنطمة وأبعادها لذا يستخدمون تلك الأساليب الاستفزازية، مطالبًا بانه يجب على المتابعين أن يكونوا أذكياء وعدم الانسياق وراء المشاهير.

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