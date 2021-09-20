طالبة ستينية تحقق أعلى معدل تراكمي في دفعتها بجامعة الإمام عبدالرحمن

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أن الطالبة سلوى العماني، البالغة من العمر (68 عامًا)، حققت أعلى معدل تراكمي بين زميلاتها من طالبات بكالوريوس علم الاجتماع بكلية الآداب.

وذكرت الجامعة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن الطالبة سلوى العماني حققت معدلًا تراكميًا (4.75) من أصل (5.0) بين زميلاتها في ذات الدفعة من طالبات بكالوريوس علم الاجتماع في كلية الآداب بالجامعة.

وأشارت إلى أن الطالبة بتحقيقها هذا الإنجاز تعد مفخرة الجامعة، قائلة: «هكذا تكون الهمم العالية».

اقرأ أيضًا:

التحصين بجرعتين شرطًا لدخول جامعة الإمام عبدالرحمن بداية من الأحد القادم