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وزارة التجارة السعودية تحذر من مخالفة في اليوم الوطني وتتوعد المتورطين

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حذرت وزارة التجارة من استخدام بطاقة الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني في عروض اليوم الوطني.

جاء هذا في تغريدة للمتحدث باسم وزارة التجارة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

وقال المتحدث إن الوزارة تشدد على ضرورة التزام المنشآت باشتراطات وضوابط التخفيضات والعروض الترويجية والمسابقات التجارية.

​وشدد على أن استخدام بطاقة الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني في عروض اليوم الوطني يعد مخالفة لأنظمة الأحوال المدنية وضوابط التخفيضات.

وأشار المتحدث باسم وزارة التجارة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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