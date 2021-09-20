9 مخالفات تستوجب العقوبة على مواقع التواصل الاجتماعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلطت قناة “الإخبارية” الضوء على بعض الممارسات والمخالفات التي تستوجب العقوبة عبر مواقع التواصل.

وأوضحت القناة، في تقرير لها أن المخالفات التي تستوجب العقوبة على مواقع التواصل الاجتماعي تشمل ما يلي:

1- إهانة وازدراء الآخرين

2- انتهاك الخصوصية وتصوير الأشخاص أو الأماكن دون إذن من أصحابها

3- تداول الأخبار غير الصحيحة والشائعات

4- إنشاء مواقع إلكترونية مخالفة للتشريعات المحلية

5- التحريض على ممارسة الأعمال المنافية للأخلاق

6- التحريض على ارتكاب الجرائم أو إثارة النعرات

7- استغلال من هم دون السن القانوني بغرض التكسب المادي

8- نشر إعلانات تتضمن مواد من شأنها تضليل المستهلك

9- الإفصاح عن المعلومات السرية المتعلقة بالعمل للعامة



شارك الخبر