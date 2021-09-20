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كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أوبو" الصينية الرائدة تنوي إضافة كاميرات جديدة فريدة من نوعها في سلسلة هواتف "رينو" الجديدة.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن "أوبو" استفادت من براءة اختراع سجلتها باسمها لكاميرات متعددة الاتجاهات.
ومن المتوقع أن تضيف أوبو كاميراتها الجديدة متعددة الاتجاهات في سلسلة هواتف "رينو" الجديدة المرتقب إصدارها، والتي يمكنها التقاط الصور من كافة جوانب الجهاز أيضًا.
وتسمح تقنية الكاميرات الجديدة من أوبو بالالتفاف وتحويل تركيزها إلى جوانب الهاتف باستخدام مرآة فائقة الدقة والنقاء.
وكانت "أوبو" قد سجلت مؤخرًا أكثر من براءة اختراع جديدة، كان أبرزها تقنية وصفت بأنها مستقبل الأجهزة القابلة للارتداء، والتي من خلالها يمكن التعرف على الشخص من نبض وريده، كشكل من أشكال الأمان البيومتري الجديدة.
20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 09:59 AM
الشركة الصينية سجلت مؤخرًا أكثر من براءة اختراعبراءة اختراع تمنح "أوبو" كاميرات فريدة من نوعها
كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أوبو" الصينية الرائدة تنوي إضافة كاميرات جديدة فريدة من نوعها في سلسلة هواتف "رينو" الجديدة.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن "أوبو" استفادت من براءة اختراع سجلتها باسمها لكاميرات متعددة الاتجاهات.
ومن المتوقع أن تضيف أوبو كاميراتها الجديدة متعددة الاتجاهات في سلسلة هواتف "رينو" الجديدة المرتقب إصدارها، والتي يمكنها التقاط الصور من كافة جوانب الجهاز أيضًا.
وتسمح تقنية الكاميرات الجديدة من أوبو بالالتفاف وتحويل تركيزها إلى جوانب الهاتف باستخدام مرآة فائقة الدقة والنقاء.
وكانت "أوبو" قد سجلت مؤخرًا أكثر من براءة اختراع جديدة، كان أبرزها تقنية وصفت بأنها مستقبل الأجهزة القابلة للارتداء، والتي من خلالها يمكن التعرف على الشخص من نبض وريده، كشكل من أشكال الأمان البيومتري الجديدة.
، براءة اختراع تمنح "أوبو" كاميرات فريدة من نوعها ،
المصدر : الخليج 365
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