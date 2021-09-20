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حافظت السعودية، على تصنيفها كأكبر مورد للنفط الخام للصين للشهر التاسع على التوالي في أغسطس الماضي؛ وفقًا لبيانات الإدارة العامة للجمارك بالصين.
ووفق "رويترز" أظهرت البيانات، ارتفاع واردات النفط السعودي بنسبة 53% عن العام السابق إلى 8.06 ملايين طن أو 1.96 مليون برميل يوميًّا، مقارنة مع 1.58 مليون برميل يوميًّا في يوليو و1.24 مليون برميل يوميًّا في أغسطس من العام الماضي.
وانخفضت الواردات من الإمارات بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى 2.58 مليون طن في الشهر الماضي؛ فيما انخفضت إمدادات النفط الخام من الكويت بنسبة 2% عند 2.51 مليون طن.
20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 09:57 AM
بيانات صينية أظهرت أنها ارتفعت بنسبة 53% عن العام السابقللشهر الـ9 تواليًا.. السعودية أكبر مورد للنفط الخام للصين
حافظت السعودية، على تصنيفها كأكبر مورد للنفط الخام للصين للشهر التاسع على التوالي في أغسطس الماضي؛ وفقًا لبيانات الإدارة العامة للجمارك بالصين.
ووفق "رويترز" أظهرت البيانات، ارتفاع واردات النفط السعودي بنسبة 53% عن العام السابق إلى 8.06 ملايين طن أو 1.96 مليون برميل يوميًّا، مقارنة مع 1.58 مليون برميل يوميًّا في يوليو و1.24 مليون برميل يوميًّا في أغسطس من العام الماضي.
وانخفضت الواردات من الإمارات بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى 2.58 مليون طن في الشهر الماضي؛ فيما انخفضت إمدادات النفط الخام من الكويت بنسبة 2% عند 2.51 مليون طن.
، للشهر الـ9 تواليًا.. السعودية أكبر مورد للنفط الخام للصين ،
المصدر : الخليج 365
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